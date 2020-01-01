Мы рады видеть Вас!

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Нижнее белье, корсеты ручной работы – это часть одежды с которой начинается создание всего образа женщины. Интернет-магазин «Корсет Бутик» поможет в создании вашего уникального looka. В нашем белье вы сможете почувствовать себя еще более уверенной и стильной. Весь наш ассортимент соответствует высоким стандартам качества, а ценовая политика приятно удивит своей доступностью. Красивого и качественного нижнего белья в гардеробе много не бывает. Здесь вы сможете подобрать белье на каждый день или для особых случаев.
 

Товары на главной

Корсет Инь
3 000 рублей 2 600 рублей
Корсет Инь
3 000 рублей 2 600 рублей
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Корсет Янь
3 000 рублей 2 600 рублей
Корсет Янь
3 000 рублей 2 600 рублей
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Корсет в крупных черных камнях
4 000 рублей 3 000 рублей
Корсет в крупных черных камнях
4 000 рублей 3 000 рублей
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Корсет в камнях (серебро)
4 500 рублей 3 000 рублей
Корсет в камнях (серебро)
4 500 рублей 3 000 рублей
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Корсет Шарм
4 000 рублей 3 400 рублей
Корсет Шарм
4 000 рублей 3 400 рублей
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Юбка бандаж супер утяжка
4 000 рублей 2 800 рублей
Юбка бандаж супер утяжка
4 000 рублей 2 800 рублей
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Новинки

Ярусное колье
Новинка
3 000 рублей 1 550 рублей
Ярусное колье
3 000 рублей 1 550 рублей
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Комплект Пуш-Ап серый
Новинка
1 100 рублей
Комплект Пуш-Ап серый
1 100 рублей
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Комплект Пуш-Ап красный
Новинка
1 100 рублей
Комплект Пуш-Ап красный
1 100 рублей
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Комплект Пуш-Ап черный
Новинка
1 000 рублей
Комплект Пуш-Ап черный
1 000 рублей
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